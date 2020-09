Italia, che fatica: Sensi salva gli azzurri, contro la Bosnia è 1-1

Non è particolarmente brillante la prima uscita dell’Italia. Gli azzurri di Roberto Mancini pareggiano 1-1 contro la Bosnia a Firenze. Gli azzurri non riescono a concretizzare le palle gol create e rischiano grosso nella ripresa quando Dzeko punisce la retroguardia dei padroni di casa. Fondamentale la rete di Sensi per evitare alla sua squadra il k.o. in Nations League.

LA GARA

L’Italia detta fin dall’inizio i ritmi della gara, ma fatica a trovare spazio tra i reparti ordinati del 4-3-3 ordinato della Bosnia. Dzeko è il faro delle ripartenze pericolose dei balcanici, mentre le combinazioni italiane si sviluppano giocando sulla mobilità di Belotti. L’unica vera palla gol del primo tempo capita a Chiesa che va al tiro, ma trova solo l’esterno della rete. Nella ripresa si ampliano gli spazi a disposizione per i vari attacchi. La prima chance capita alla Bosnia con Hodzic che salta Donnarumma e va al tiro: la palla si stampa sul palo. La replica dell’Italia è affidata a Insigne che sfiora il vantaggio andando a colpire il palo a sua volta. Il secondo tentativo è quello buono per entrambe le formazioni. La Bosnia si sblocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Sunjic serve di testa Dzeko che non sbaglia da due passi. Il vantaggio degli ospiti dura 9 minuti: al 67′ arriva il pari degli azzurri con Sensi che si inserisce in area sul passaggio di Insigne e batte il portiere grazie a una deviazione. Nel finale le ripartenze bosniache mettono paura a Donnarumma, ma non incidono sul risultato.