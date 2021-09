Italia, Chiellini: “Non getteremo la croce addosso a Jorginho”

Chiellini: “Abbiamo disputato una grande partita, a novembre ci prenderemo la qualificazione al Mondiale

A Basilea l’Italia ha riabbracciato Giorgio Chiellini, protagonista di un’altra prestazione maiuscola, la numero 113 in Nazionale: “Abbiamo disputato una grande partita – sottolinea il capitano azzurro - sotto tutti i punti di vista, agonistico e tecnico. Meglio anche del 3-0 contro la Svizzera di giugno, ma è mancato quel pizzico di precisione per fare gol. Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto a giovedì perché eravamo più in partita, oggi la squadra mi è piaciuta tanto. L'ultimo passettino lo faremo in Nations League e poi a novembre ci prenderemo la qualificazione al Mondiale". Con Chiellini la difesa azzurra ha ritrovato anche Di Lorenzo: “C’è un po' di rammarico per le tante occasioni non concretizzate – dichiara il difensore del Napoli ripetendo le parole di Mancini - la palla non vuole entrare. Forse manca un po' di cattiveria e precisione sotto porta, sarebbe stato peggio non creare occasioni, ma mercoledì sarà fondamentale vincere”. Nessuno ha voglia di gettare la croce addosso a Jorginho per il rigore fallito: “E' stato un episodio importante, ma ci sono state anche tante altre occasioni non sfruttate, Jorginho ci ha fatto gioire tante volte”.