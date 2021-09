Italia, Chiesa: “Contro la Svizzera bisogna giocare stessa partita dell’Europeo”

Ieri sera l'attaccante della Nazionale ha realizzato la sua quarta rete in maglia azzurra

Tra i migliori all’Europeo, Federico Chiesa ha confermato anche in questo avvio di stagione di avere una marcia in più. Sotto gli occhi di papà Enrico e nella città che lo ha visto crescere e affermarsi da calciatore ha segnato ieri sera il suo quarto gol in Nazionale, una rete che purtroppo non è bastata per regalare un’altra vittoria ai tifosi italiani: “Non abbiamo portato a casa i tre punti per pensare a domenica più serenamente. Con la Svizzera – avverte - dovremo giocare la stessa partita dell'Europeo. E’ mancata un po' di brillantezza negli ultimi 30 metri anche per via dei carichi di lavoro, ma abbiamo dimostrato grandi idee e gioco, i gol arriveranno".