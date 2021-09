Italia, Colombo: “Felice per il mio gol e ora vogliamo vincerle tutte”

Lorenzo Colombo risulta l'uomo decisivo nel match tra l'Italia e il Montenegro Under 21

L'Italia Under 21 conquista anche la vittoria contro il Montenegro nelle qualificazioni per l'Europeo di categoria. Decisiva la rete di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà della Spal e cresciuto nel vivaio del Milan. Il giocatore ha commentato questo successo ai microfoni di Rai Sport al termine del match: "Sono contento e soddisfatto, non posso nascondere che un attaccante vive per il gol ma l'importante è la vittoria della squadra". Poi l'attenzione si sposta al girone, in cui gli azzurri sono secondi a punto dalla Svezia, ma con una gara ancora da giocare: "Noi dobbiamo pensare a noi stessi, quindi i risultati delle altre ci interessano relativamente. Vogliamo vincerle tutte". Insomma la fame di successi non sembra affatto mancare alla squadra del Commissario Tecnico Nicolato.