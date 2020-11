Italia convincente: 4-0 all’Estonia, Grifo, Bernardeschi e Orsolini in gol

L‘Italia vince e mostra segnali importanti. Gli azzurri, privi del CT Roberto Mancini, ma guidati da Alberigo Evani in panchina, mostrano un buon calcio e non corrono mai grandi rischi contro l’Estonia. La formazione italiana si impone nettamente per 4-0 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Protagonista Vincenzo Grifo, autore di una doppietta.

IL MATCH

All’Italia bastano quattordici minuti per sbloccare il risultato. Bastoni cerca Lasagna che appoggia per l’accorrente Grifo: destro a giro sul secondo palo e portiere battuto. L’Estonia non riesce a rispondere in maniera efficace. Così al 27′ arriva il raddoppio degli azzurri. Stavolta il gol porta la firma di Bernardeschi che si accentra da destra a sinistra e fulmina l’estremo difensore con un bel tiro sul primo palo. Un minuto dopo arriva lo squillo degli ospiti con un tiro cross deviato da Sirigu sul palo e poi in angolo. Nella ripresa i ritmi si abbassano e le occasioni da gol diminuiscono. Al 74′ l’Italia beneficia di un calcio di rigore trasformato da Grifo, autore di una doppietta. All’86’ nuovo penalty per gli azzurri procurato e trasformato da Orsolini.