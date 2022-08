Italia, ct Bertolini: “Dobbiamo vincere le due partite senza se e senza ma”

Dopo l’eliminazione alla fase ai gironi agli ultimi Europei, l’Italia torna in campo per centrare la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

Redazione ITASportPress

A meno di un mese a mezzo dall’eliminazione alla fase a girone degli Europei inglesi, riparte l’avventura in campo delle Azzurre. Quarantadue giorni fa arrivava a Manchester la sconfitta contro il Belgio che estrometteva Sara Gama e compagne dalla manifestazione continentale; e se da una parte è ancora vivo il triste ricordo di quel ko, dall’altro lato l’aspetto positivo può essere la quasi immediata possibilità di “rivalsa” che avranno le ragazze di Milena Bertolini, utilizzando la stessa parola pronunciata dalla Ct nella conferenza stampa di inizio raduno.

“In questo periodo – ha sottolineato Bertolini dai microfoni dell’aula magna del Centro Tecnico Federale – ho cercato di smaltire quella delusione, personale, dello staff, delle ragazze e di tutto il movimento, perché non abbiamo disputato l’Europeo che ci aspettavamo. Ma ora abbiamo subito un nuovo appuntamento da affrontare, fondamentale”. Già, perché le due prossime sfide in Moldova e contro la Romania cristallizzeranno la classifica delle Azzurre nel loro girone di qualificazione ai prossimi Mondiali di Australia e Nuova Zelanda, e con due vittorie in queste due partite sarà certa la partecipazione dell’Italia alla Coppa del Mondo femminile 2023.

“Ripartiamo con fiducia – ha proseguito la Ct - per far vedere che non siamo quelle dell’Europeo, ma quelle del percorso che ci ha condotto in Inghilterra. Alle ragazze ho detto che dobbiamo avere fame, per far vedere il nostro valore. Ma non ricominciamo da zero, perché esiste tutto un tragitto che abbiamo fatto, tutta esperienza che abbiamo dentro e che dobbiamo utilizzare. Anche le pressioni nei nostri confronti all’ultimo Europeo sono state una ‘palestra’: una situazione che non avevamo mai vissuto, ma che, in un calcio femminile che sta crescendo in termini di attenzione, dobbiamo imparare a saper gestire”.

Contro la Moldova (venerdì 2 settembre, calcio d’inizio alle ore 17,30 italiane) le Azzurre torneranno quindi in campo, prima di chiudere il loro Gruppo G di qualificazione martedì 6 settembre a Ferrara contro la Romania, in una gara determinante per sapere se l’estate 2023 sarà ancora una volta ‘mondiale’ per l’Italia.

“Ricordo che dopo l’ultima Coppa del Mondo in Francia – ha chiosato Bertolini – il fatto di ricominciare così presto dopo quell’esperienza fu un aspetto negativo, ma perché lo stato d’animo era totalmente differente rispetto a quello attuale. Adesso dobbiamo vincere tutte e due le partite per volare in Oceania, senza se e senza ma. Metteremo in campo tutto quello che abbiamo: qualità, voglia, determinazione ed entusiasmo.

Il rischio in queste sfide è quello di trovare squadre molto chiuse e quindi dovremo essere brave a essere lucide, pazienti e a non farci innervosire. La Romania per di più è una squadra di valore assoluto: non dimentichiamoci che contro di loro la Svizzera ha pareggiato”.

Non farà parte della doppia sfida Valentina Bergamaschi: gli esami strumentali effettuati oggi alla giocatrice del Milan hanno infatti evidenziato una lesione muscolare. Rimane da monitorare la situazione di Valentina Cernoia, anche lei sottoposta ad accertamenti dopo l’ultima sfida di campionato.