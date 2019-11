Italia da record: Armenia travolta 9-1, doppiette per Zaniolo e Immobile

Non c’è storia, non c’è partita a Palermo. L’Italia travolge l’Armenia con un punteggio incredibile: 9-1. La sfida si conclude già nel primo tempo. All’8′ Immobile sblocca il risultato con un perfetto colpo di testa, seguito poi da Zaniolo un minuto dopo con un tiro che trafigge il portiere in uscita. Barella si aggiunge alla lista dei marcatori con una pregevole conclusione a bruciare l’estremo difensore, mentre lo stesso Immobile fa doppietta al 33′ scattando sul filo del fuorigioco. Nella ripresa, gli azzurri di Mancini dilagano: al 64′ Zaniolo trova la sua sua seconda marcatura con un diagonale imprendibile. Poi va in gol anche Romagnoli su ribattuta dopo un colpo di testa di Di Lorenzo, seguito da Jorginho su rigore. Chiudono Orsolini e Chiesa, entrambi con pregevoli incornate. Di Babayan la rete della bandiera armena. L’Italia conquista l’undicesima vittoria consecutiva e guarda con fiducia all’Europeo 2020.