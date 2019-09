Italia, De Rossi all’Olimpico contro la Grecia: pre-convocato dal ct Mancini

Daniele De Rossi torna a vestire la maglia della Nazionale italiana. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l’ex centrocampista ed ex capitano della Roma – attualmente al Boca Juniors – è stato pre-convocato dal ct Roberto Mancini per le sfide che l’Italia giocherà contro Grecia me Liecthestein il 12 e 15 ottobre. L’ultima partita in cui De Rossi era presente con l’Italia è stata quella, difficile da dimenticare, che ha portato alla mancata partecipazione al mondiale in Russia contro la Svezia.

Nel match decisivo contro gli ellenici, quindi, il ct Mancini potrebbe affidarsi, magari non in campo ma solo nel gruppo, all’esperienza e al carisma dell’ex capitano giallorosso. Tra l’altro, la partita contro la Grecia si disputerà all’Olimpico, ‘casa’ di De Rossi. Da valutare solamente le condizioni del calciatore, al momento alle prese con qualche fastidio fisico che potrebbe fargli saltare le prossime sfide con il Boca Juniors.