Italia, De Rossi: “Ho trovato un calcio cambiato. Siamo i più forti del girone, ma va dimostrato”

Debutto per Daniele De Rossi nello staff dell’Italia, l’ex centrocampista della Roma è da poco entrato nell’organigramma azzurro e questa sera sarà la prima volta al seguito dell’Italia. De Rossi ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match con l’Irlanda del Nord: “Ho imparato tanto in questo tempo. Ho riassaporato l’aria del calcio, anche se avevo lasciato un calcio senza mascherine e l’ho ritrovato con mille problemi. Non è facile. Un plauso al mister e allo staff. Io cercherò di imparare e spero di dare un contributo allo staff che mi ha accolto come fossi stato qui da tanto tempo”. La mancata qualificazione al mondiale russo è un pensiero che disturba ancora De Rossi: “Non avremo questo amore per questa maglia se non ci bruciasse di esser mancati a quell’ appuntamento. Personalmente sarebbe stato il mio quarto mondale. E’ una ferita che brucia ancora. Siamo sicuramente la squadra migliore del girone ma a questi livelli non ci sono avversari semplici. Testa a questa partita”.

