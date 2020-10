Italia, Donnarumma in coro con Mancini: “Vinciamo le prossime, l’obiettivo è quello”

Il portiere della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la partita pareggiata dagli Azzurri contro l’Olanda:

LE PAROLE DI DONNARUMMA

“Ci tenevamo a far bene e a vincere, purtroppo non ci siamo riusciti, ma abbiamo comunque disputato una buona gara. È stata una partita dura, abbiamo avuto più occasioni di loro ma non abbiamo concretizzato. Non è stato un passo indietro rispetto ad Amsterdam, anche in Olanda era stata una gara tosta con diverse occasioni. Peccato non aver segnato, ora ci aspettano altre due partite importanti. Adesso ci ritroviamo a novembre con l’obiettivo di vincere le prossime due partite”.