Italia, ecco i giovani nel mirino di Mancini per la Nations League

Il ct della Nazionale darà vita a un vero trials

L'Italia di Mancini fuori dal Mondiale in Qatar, nella prossima Nations League e poi nelle gare di qualificazione per l'Europeo, darà spazio a tanti giovani che stanno facendo bene in Serie A e anche in B. Il ct è stato chiaro: «Inseriremo sicuramente ragazzi più giovani, sperando possano avere esperienze importanti nei loro club perché questo è fondamentale». Già contro la Turchia ci sarà spazio per Cristante (’95) , Pessina (’97), Scamacca (’99), Zaniolo (‘99), Tonali (2000), Raspadori (2000). Ma ne arriveranno altri. La Gazzetta dello Sport ha analizzato i vari reparti: Donnarumma sta attraversando una selva oscura, ma resta il miglior portiere dell’Europeo. Meret, Cragno e Gollini garantiscono futuro. L’offerta dei terzini non è mai stata abbondante. Mancini, dalla parte di Calabria, potrebbe testare la corsa lunga di Bellanova, ottima stagione a Cagliari. A sinistra, dietro al rimpiantissimo Spinazzola, si candidano il rampante Luca Pellegrini (Juve), Parisi (Empoli) e Cambiaso (Genoa). Anche al centro della difesa, con Chiellini in uscita e Bonucci quasi 34enne, c’è bisogno di idee. Bastoni è la certezza. Mancini ha già attenzionato l’atalantino Okoli, buona stagione a Cremona. Poi Lovato, rifiorito a Cagliari, Viti (Empoli), Gatti (futuro Juve) e Scalvini (Atalanta).