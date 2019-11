Italia, ecco la nuova maglia away che sarà usata contro Bosnia e Armenia

Novità per la Nazionale Italiana in vista del doppio impegno contro Bosnia e Armenia, gare valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Come mostra il profilo ufficiale Twitter dell’Italia, gli azzurri di Roberto Mancini indosseranno una maglia speciale per le due gare di venerdì e lunedì prossimo.

Questi due appuntamenti saranno l’occasione per testare la nuova maglia away prodotta da Puma, che ricalca quella verde adottata circa un mese fa. La differenza con quella maglia è, appunto il colore, ora bianco. Ancora presenti i motivi rinascimentali. L’obiettivo dell’Italia, nonostante una qualificazione già ottenuta, è quello di conquistare altre due vittorie per chiudere il girone nel migliore dei modi.