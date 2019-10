Italia, ecco la nuova maglia verde: esordio sabato contro la Grecia

L’Italia si colora di verde. Ecco la nuova maglia della Nazionale di Roberto Mancini. Il kit farà il suo debutto sabato 12 ottobre in occasione della partita contro la Grecia allo stadio Olimpico di Roma dove 65 anni fa, il 5 dicembre 1954, l’Italia sconfisse 2-0 l’Argentina in amichevole indossando proprio una maglia verde.

Si tratta proprio di un ritorno al passato che, come scrive il sito della FIGC vuole segnare una nuova era per la Nazionale nel momento in cui un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo sempre più importante nella rosa Azzurra (12 calciatori tra quelli in raduno da oggi a Coverciano hanno 25 anni o meno). I motivi e i tessuti sono ispirati all’architettura del Rinascimento. Il kit fa parte di una più ampia collezione caratterizzata dalla grafica rinascimentale creata in esclusiva per la FIGC.