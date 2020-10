Italia, El Sharaawy: “Serata speciale, dispiace per la trattativa saltata con la Roma”

L’Italia travolge la Moldavia con un netto 6-0. Protagonista della serata anche Stephan El Sharaawy. L’attaccante azzurro, ex Milan e Roma, racconta le sue impressioni ai microfoni di Rai Sport: “E’ valsa la pena prendere una botta per segnare (ride ndr.). E’ una serata speciale e gratificante. Ho segnato la mia prima doppietta. Bisogna saper aspettare. Ho fatto un mese ad allenarmi da solo perché per la quarantena non potevo tornare in Cina. Sono soddisfatto. Avevo bisogno di giocare perché il campionato rimarrà fermo fino a febbraio. Alla Roma ho dato la mia disponibilità anche in termini di ingaggio. C’era la volontà di tornare. Dispiace, ma ora pensiamo alle prossime due partite con la Nazionale. Penso che oggi si sia visto che tutti i giocatori sono parte di questo gruppo, anche chi gioca meno. E’ un gruppo di giocatori talentuosi. Si respira un’aria positiva”.