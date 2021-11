Italia, esito sorteggio playoff amaro: azzurri con Macedonia poi il Portogallo a Lisbona

Gli Azzurri giocheranno in casa la semifinale (24 marzo) con la Macedonia, mentre la sede della finale (28 e 29 marzo) con la vincente di Portogallo-Turchia in trasferta

Redazione ITASportPress

E' stata tracciata la strada per andare in Qatar dell'Italia che passerà dai play off. Come quattro anni fa la Nazionale sarà costretta a giocare gli spareggi, che hanno una formula 'più complicata' come ha riconosciuto anche il Ct Roberto Mancini rispetto al play off del 2017, quando l’Italia fu eliminata dalla Svezia restando fuori dal Mondiale russo.

Stavolta, infatti, per conquistare la qualificazione bisognerà battere non una ma due avversarie, visto che delle 12 squadre che prenderanno parte al play off soltanto tre staccheranno il pass per Qatar 2022. Le 10 nazionali seconde classificate nei rispettivi gironi e le 2 migliori nazionali dell’ultima Nations League non ancora qualificate (Austria e Repubblica Ceca) saranno suddivise in due fasce: 6 teste di serie (le migliori 6 seconde dei 10 gruppi, tra cui l’Italia) e 6 non teste di serie (le 4 peggiori seconde e le 2 qualificate attraverso la Nations League).

SORTEGGIO - Oggi si è svolto il sorteggio a Zurigo e sono stati formati tre gruppi da quattro squadre, una vera e propria ‘Final Four’ con 2 teste di serie e 2 non teste di serie.

Questo l'esito:

SCOZIA-UCRAINA - chi passa poi in finale con la vincente di AUSTRIA- GALLES

RUSSIA-POLONIA chi passa poi in finale con vincente di SVEZIA- REP. CECA

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD chi passa poi in finale con la vincente di PORTOGALLO-TURCHIA

L’Italia, in qualità di testa di serie, giocherà in casa la semifinale (24 marzo) in gara unica, mentre in finale (29 marzo), sempre in gara unica in trasferta o a Lisbona o a Istanbul.

Sono già qualificate le 10 vincenti dei gruppi: Belgio, Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Olanda, Svizzera, Danimarca, Croazia e Serbia