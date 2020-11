Italia-Estonia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Italia-Estonia si gioca questa sera mercoledì 11 novembre alle 20.45 per un test amichevole in vista degli impegni futuri delle due Nazionali. Gli azzurri saranno poi impegnati nel doppio confronto di Nations League non senza qualche problema di formazione.

Italia-Estonia, le probabili formazioni

Test amichevole per l’Italia di Roberto Mancini, che per l’occasione sarà sostituito in panchina da Evani a causa della positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi. L’allenatore azzurro ha convocato ben 41 giocatori per i tre impegni della squadra, che prima affronterà l’Estonia e poi dovrà tornare in campo in Nations League contro Polonia e Bosnia. Tanti problemi di formazione specialmente in difesa per gli azzurri che non hanno un centrale di ruolo se non Bastoni.

Le formazioni delle due squadre dovrebbero essere le seguenti:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All.Evani

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Lilvak, Kait, Kreida, Sinyavskiy; Vassiljev; Sappinen. All. Voolaid

Dove vedere il match in diretta e streaming

Italia-Estonia si giocherà come detto oggi mercoledì 11 novembre 2020 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, casa della Fiorentina. Il fischio d’inizio della sfida è fissato alle ore 20.45. La partita amichevole tra le due nazionali sarà trasmessa dalla Rai. La sfida degli azzurri, che precede il doppio impegno in Nations League degli italiani, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1. Italia-Estonia potrà essere seguita anche in diretta streaming: basterà collegarsi al sito della Rai, oppure scaricare l’applicazione gratuita Rai Play, disponibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.