Italia-Estonia: le formazioni ufficiali. Bernardeschi dal 1′, difesa D’Ambrosio-Bastoni

Torna in campo la Nazionale italiana. Gli azzurri saranno impegnati a Firenze per un test amichevole contro l’Estonia. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.45. Allo stadio Artemio Franchi saranno tante le novità, a partire dalla panchina dell’Italia su cui non potrà sedersi il Commissario Tecnico Roberto Mancini, risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto ci sarà Alberigo Evani.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni scelte per l’impegno internazionale:

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio, Bastoni, Emerson Palmieri; Gagliardini, Tonali, Soriano; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All. Evani.

Estonia (4-2-3-1): Meerits; Teniste, Baranov, Mets, Pikk; Ainsalu, Soomets; Liivak, Miller; Marin; Sappinen. All. Voolaid.