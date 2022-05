Italia, Europeo: ct Bertolini convoca 29 azzurre per la prima fase di raduno

La preparazione in vista del torneo continentale scatterà lunedì 30 maggio al centro sportivo Suning. Assenti le calciatrici di Juventus e Roma, impegnate il 22 maggio nella finale di Coppa Italia

Nella prima settimana di preparazione in vista del torneo continentale, che vedrà l’Italia debuttare il 10 luglio al New York Stadium di Rotherham con la Francia, non ci saranno le calciatrici di Juventus e Roma, a cui verrà concesso qualche giorno di riposo in più per recuperare dalle fatiche della finale della Coppa Italia Socios.com del 22 maggio.