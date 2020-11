Italia, Evani: “Non potevamo fallire. Speriamo di riavere con noi Mancini”

Il Covid ha impedito a Roberto Mancini di sedere in panchina per il match tra la sua Italia e l’Estonia. Gli azzurri hanno reso felice il loro Commissario Tecnico e il suo sostituto Alberigo Evani.

LE PAROLE DI EVANI

Evani commenta ai microfoni di Rai Sport l’andamento del match: “Sapevamo di non poter fallire. Avevamo tutto da perdere. Abbiamo provato a giocare contro questa squadra forte sulle seconde palle. C’è qualità umana in questo gruppo. In panchina Luca Vialli faceva quello che io facevo con Mancini. Potevamo fare meglio. I ragazzi hanno qualità, ma non si può sempre chiedere loro. E’ un bel segnale per il calcio italiano. A Reggio Emilia speriamo di ritrovare Mancini”.