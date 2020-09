Italia, favola Locatelli: “L’esordio dei sogni, è il momento più bello”

Manuel Locatelli si gode una serata speciale: prima l’esordio con la maglia della Nazionale e poi la vittoria degli azzurri con l’Olanda. Un momento davvero unico per il centrocampista del Sassuolo.

SOGNO

Lo stesso Locatelli racconta ai microfoni di Rai Sport la sua emozione: “È l’esordio dei sogni. Penso sia il momento più bello della mia carriera, perché è il sogno di ogni bambino giocare con la Nazionale. Dedico questo momento alla mia famiglia e alla mia ragazza. Loro mi sono stati vicini quando le cose non andavano bene. C’è da cavalcare questo trend, per togliermi altre soddisfazioni. Jorginho? Quando giochi con giocatori di talento è più facile. Poi Chiellini e Bonucci mi hanno aiutato tanto. Ho subito delusioni enormi, anche per colpa mia. Ora è una rinascita, voglio godermi questo momento con la testa sulle spalle”.