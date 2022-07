Italia femminile, azzurre a Blackburn. Date e orario delle partite

Appena arrivata oltremanica la squadra è scesa in campo per una seduta di risveglio muscolare

Redazione ITASportPress

L’avventura europea dell’Italia è ufficialmente iniziata. Alle 17.40 locali la Nazionale è atterrata a Manchester e da lì si è spostata in pullman a Blackburn, città del nord ovest dell’Inghilterra che ospiterà la delegazione azzurra per tutta la durata del torneo. Prima di cena, per prendere subito confidenza con il campo d’allenamento, le calciatrici si sono recate all’Accrington Stanley Community Trust Sports Hub per una seduta di risveglio muscolare.

L’arrivo in Inghilterra è stato invece preceduto dalla sorpresa organizzata a Fiumicino da Aeroporti di Roma, che come avvenuto nel 2019 in occasione della partenza per il Mondiale francese, ha organizzato un brindisi e proiettato sugli schermi del terminal un video di incoraggiamento in cui passeggeri, tifosi ed ex calciatori hanno fatto l’in bocca al lupo a Gama e compagne. Un clima di festa che ha accompagnato - tra sorrisi e sguardi carichi di emozione - il viaggio della squadra, che non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura europea. Mancano ancora sei giorni all’esordio con la Francia, ma la testa delle Azzurre è già proiettata verso la gara che si disputerà a Rotherham, che le vedrà affrontare una delle principali favorite alla vittoria del torneo continentale.

LE GARE DELLE AZZURRE. L’Italia è inserita nel girone D con Francia, Islanda e Belgio e giocherà la prima partita a Rotherham e le due gare successive a Manchester, nello stadio dell’Academy del City. Di seguito info e precedenti con le tre avversarie del girone (approfondimenti dettagliati nelle pagine seguenti).

ITALIA – FRANCIA - 10 Luglio – ore 21 - New York Stadium - Rotherham (capienza 12.000 spettatori)

La Francia è imbattuta da 16 gare consecutive (otto di qualificazione all’Europeo e otto di qualificazione al Mondiale) e nel periodo ha subito appena tre gol. Nelle qualificazioni ad Euro 2022 è stata l'unica squadra a tenere la porta inviolata nelle (7V, 1N). Dal punto di vista offensivo la selezione francese è una delle cinque nazionali che ha registrato una media di almeno cinque reti a partita nelle qualificazioni europee, mettendo a segno ben 44 reti nelle otto gare (5.5 a incontro). Il 34% dei 44 gol segnati dalle transalpine porta la firma della giovanissima Marie-Antoinette Katoto (otto), classe 1998, e di Eugénie Le Sommer (sette) – quest’ultima non convocata per la fase finale del torneo. Precedenti favorevoli all’Italia: 14 successi in 27 gare (con 6 pareggi e 7 ko), ma la Francia, che attualmente occupa la terza posizione del ranking FIFA dietro a Stati Uniti e Svezia, è imbattuta da sette sfide (5V, 2N), dopo che aveva registrato otto ko nelle precedenti 11. L’ultimo successo delle Azzurre contro le francesi è datato 14 ottobre 2000, un’amichevole disputata a Roma. La Francia ha vinto le due precedenti partite disputate contro l'Italia agli Europei, 2-0 nel 2001 e 3-1 nel 2005.

ITALIA – ISLANDA - 14 Luglio – ore 17 - Manchester City Academy – Manchester (capienza 4.700 spettatori)

L’Islanda parteciperà al Campionato Europeo per la quarta volta nelle ultime quattro edizioni (2009, 2013, 2017 e 2022), dopo che non ci era mai riuscita nelle precedenti nove. Solo una volta nella sua storia è arrivata alla fase a eliminazione diretta dell’Europeo: sconfitta nei quarti di finale del 2013 contro la Svezia (0-4). Elin Metta Jensen è stata la giocatrice con più gol realizzati nelle qualificazioni a Euro 2022 86). A livello di precedenti, l’Italia è rimasta imbattuta in sei delle sette sfide disputate contro l’Islanda (3V, 3N), l’unica sconfitta delle Azzurre risale all’8 settembre 2001 per 1-2 nelle qualificazioni per il Mondiale del 2003. Le sfide più recenti risalgono invece all’aprile del 2021, due amichevoli disputate nel giro di tre giorni nel Centro Tecnico Federale di Coverciano che terminarono con il punteggio di 1-0 e 1-1.

ITALIA – BELGIO - 18 Luglio – ore 17 - Manchester City Academy – Manchester (capienza 4.700 spettatori)

Il Belgio è l'unica precedente partecipazione nelle fasi finali dell’Europeo è arrivata nell'ultimo torneo (2017), quando finì terzo nel proprio girone dietro a Olanda e Danimarca, vincendo una delle tre partite (2P), un successo per 2-0 sulla Norvegia. È una delle uniche quattro squadre, tra quelle qualificate, che non ha pareggiato nemmeno una partita nella fase di qualificazione a Euro 2022: sette vittorie e una sconfitta contro la Svizzera. Tine De Caigny ha segnato 12 gol nelle qualificazioni agli Europei Femminili 2022, record tra le giocatrici, incluse otto reti contro la Lituania (tra andata e ritorno). Dopo aver vinto cinque dei primi sei precedenti contro il Belgio (1N), l’Italia è uscita sconfitta in due dei tre più recenti (1V). Le ultime sfide tra le due nazionali si sono disputate nel 2018 nel girone di qualificazione al Mondiale francese: il 10 aprile a Ferrara le Azzurre hanno vinto 2-1 con le reti di Girelli e Rosucci, il 4 settembre a Leuven le fiamme rosse - diciannovesime nel ranking FIFA - si sono imposte con lo stesso risultato. Bilancio totale: 6 vittorie e 1 pari per l’Italia, 3 i ko.

TV - Sarà un Europeo da vivere (anche) in TV, sul web e sui Social: per le Azzurre è prevista una copertura speciale da parte dei due Rights Holder dell'evento in Italia, Rai e Sky Sport, e la FIGC sui propri canali web e social completerà il racconto dall'Inghilterra con contenuti esclusivi e live pre partita. Ecco la guida completa per seguire la Nazionale Femminile all'Europeo.

RAI E LE AZZURRE. Dieci spot e un documentario sul calcio femminile per raccontare la storia e le storie di un movimento sempre più in crescita, le gare delle Azzurre in diretta su Rai 1 e tanti approfondimenti firmati dalla redazione di RaiSport: il programma della Tv di stato per la Nazionale Femminile attesa all’Europeo in Inghilterra è davvero ricco e permetterà di far conoscere meglio al grande pubblico le protagoniste della spedizione azzurra.

Il 10 Luglio a poche ore dall’esordio con la Francia, andrà in onda il documentario “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio.” Il racconto, realizzato in collaborazione con la FIGC, tornerà indietro di oltre 100 anni, ai primi tentativi di dare vita a squadre e campionati femminili, per ripercorrere il lungo periodo in cui il calcio femminile è stato negato e osteggiato, e i decenni nei quali è tornato protagonista grazie alle gesta sportive delle calciatrici, e all’intraprendenza di uomini e donne che hanno aperto nuove strade. Il racconto vivrà attraverso le voci delle Azzurre di oggi, e di donne che in qualità di sportive, dirigenti, arbitri, allenatrici e giornaliste hanno permesso loro di “riprendersi il pallone”. Il docu racconterà anche il cammino delle Azzurre in questi ultimi mesi. E avrà, come per “Sogno Azzurro”, un seguito in una puntata speciale dedicata proprio all’Europeo, grazie alla troupe RAI che seguirà giorno per giorno il ritiro della Nazionale.

E poi le gare e gli approfondimenti: sarà possibile vedere le Azzurre su RAI 1 (telecronaca di Tiziana Alla, commento tecnico di Carolina Morace, a bordocampo Alessandra D’Angiò, presentation affidato a Simona Rolandi e Katia Serra) e seguire giorno per giorno l’attualità dall’Inghilterra sui canali ed i TG Rai grazie al lavoro del team di RaiSport guidato da Donatella Scarnati (completano il team Sara Meini e Annalisa Bartoli) che curerà una trasmissione quotidiana su Raidue dalle 14 alle 14.45. Infine, oltre a RaiPlay, che avrà sulla piattaforma tutti i contenuti prodotti dalla Rai, ampio spazio sarà dato anche su RaiNews.it che ha realizzato una sezione dedicata all'Europeo delle Azzurre nella quale saranno pubblicati i pezzi, i video e la diretta streaming delle partite dell’Europeo.

RADIO RAI E LE AZZURRE Radio 1 Rai seguirà gli Europei di calcio femminile: Diego Carmignani si occuperà delle radiocronache integrali delle partite delle azzurre,insieme a Sara Meini per il commento tecnico e le interviste della vigilia e del post partita. Interviste che arricchiranno le rubriche come Sabato e Domenica sport e le pagine sportive del Gr1. Interventi sull’Europeo femminile anche all’interno di “Torcida Radio1 “ il nuovo contenitore estivo di Radio 1, al via da stasera lunedi 4/7 dalle 20,30 alle 23, e dal lunedì al venerdì fino al 12/8.

SKY SPORT E LE AZZURRE. Una copertura speciale quella che Sky metterà in campo dal 6 al 31 luglio per seguire l’Europeo femminile (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, con le semifinali e la finale anche su Sky Sport 4K, e in streaming su NOW), con studi e approfondimenti pre e post match, e con un occhio di riguardo alle Azzurre. Per l’esordio (6 Luglio, Inghilterra – Austria) telecronaca della coppia di voci più familiari per il pubblico del calcio femminile su Sky Sport: Gaia Brunelli e Martina Angelini. Saranno invece Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli, ex calciatrice azzurra e attuale Head of Women’s Football dell’AS Roma, a commentare le partite dell’Italia, con lo studio pre e post partita a bordocampo affidato a Mario Giunta che per la prima partita avrà al suo fianco Fabio Caressa. Oltre agli “specialisti” del femminile (tra i quali Giancarlo Padovan e Moris Gasparri), Sky ha scelto infatti di allargare il commento anche ai commentatori e ai talent che si occupano di solito di calcio maschile. Dal secondo match, spazio a un talent d’eccezione per il live dallo stadio: Alessandro Costacurta.

Gli studi quotidiani pre e post partita e gli approfondimenti su Sky Sport 24 saranno condotti da Mario Giunta e da Margherita Cirillo, sempre in collegamento con gli inviati in Inghilterra, come Giorgia Cenni e Francesco Cosatti. E poi una finestra sempre aperta sul torneo con aggiornamenti e notizie continue anche sul canale 200, sul sito skysport.it e sui social di Sky Sport.

Ad accompagnare le Azzurre, la sigla realizzata da Sky Sport: adrenalina ed emozioni raccontate dalla canzone “Palla al centro”, interpretata da Elisa ft. Jovanotti (nell’album di Elisa “Ritorno al futuro/Back to the Future”, Universal Music Italia). Nella sigla c’è anche un altro featuring: quello delle Azzurre, che nella clip si esibiscono in una simpatica versione del brano.

WEB E SOCIAL FIGC. I canali ufficiali della FIGC seguiranno la Nazionale Femminile con contenuti esclusivi, servizi e commenti. Nel dettaglio, sul sito figc.it ampi servizi sulle giornate delle Azzurre, le conferenze stampa, i focus sulle avversarie, i resoconti delle gare, foto gallery, il live match ed i principali video esclusivi (highlights e interviste). Per quanto riguarda i profili social, spazio a numerosi contenuti esclusivi: highlights, gallery, dietro le quinte, interviste, conferenze stampa, dirette streaming. Si potrà vivere da vicino l’esperienza della Nazionale su Facebook (@azzurrefigc), Instagram (@azzurrefigc), LinkedIn (FIGC), TikTok (@nazionaledicalcio), Twitter (@AzzurreFIGC), YouTube (FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana di Calcio).