Italia femminile, azzurre festeggiano la Pasqua sul campo

Fine settimana di lavoro per la squadra di Milena Bertolini, attesa martedì (ore 16.30, diretta su figc.it) dal match con le sudamericane in programma al Tre Fontane di Roma

Redazione ITASportPress

Tra allenamenti, sorrisi e partitelle in famiglia prosegue la preparazione delle Azzurre in vista del test con la Colombia, in programma martedì alle ore 16.30 (diretta su figc.it, sul canale YouTube della Figc e sulle pagine Facebook e Twitter della Nazionale) allo stadio Tre Fontane di Roma. Il match con la selezione sudamericana, reduce dalla sconfitta per 5-2 con la Francia che ha messo fine a una striscia positiva di nove incontri, si disputerà a cento giorni dall’inizio del Mondiale. Il pensiero della squadra di Milena Bertolini è già rivolto verso il torneo iridato e l’obiettivo è quello di correre veloce verso la Nuova Zelanda.

Conquistare un posto nell’elenco delle 23 che a inizio luglio voleranno verso la ‘terra della lunga nuvola bianca’ - Aoetaroa, così la chiamano i Maori - è la speranza condivisa dalle 28 giocatrici convocate per il raduno di Coverciano, che proseguirà fino a lunedì, il giorno in cui la Nazionale Femminile si sposterà a Roma, dove non gioca da ormai 20 anni.

Dopo la partita di venerdì - due tempi da 30 minuti in cui la Ct ha dato spazio a tutta la rosa oltre a qualche ragazza impegnata in questi giorni con l’Under 23 di Nazzarena Grilli - ieri il gruppo è tornato ad allenarsi per una seduta di scarico. Le calciatrici si alleneranno anche oggi, con la Pasqua delle Azzurre che dopo sei giorni intensi di lavoro sarà quindi caratterizzata da una mattinata sul campo - sessione tecnico-tattica in vista della gara di martedì - e da un pomeriggio di riposo, per recuperare le energie prima di affrontare le vicecampionesse della Copa América 2022: un match da vincere per centrare il secondo successo consecutivo e proseguire con sempre più fiducia il percorso di avvicinamento all’appuntamento mondiale.