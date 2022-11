Italia femminile, Bertolini: “A Belfast serviranno intensità e precisione tecnica”

Battere l’Irlanda del Nord per salutare il 2022 con una vittoria, fondamentale per il morale della squadra, e per proseguire con fiducia e convinzione il percorso di avvicinamento al Mondiale. È questo l’obiettivo della squadra di Milena Bertolini, che domani a Belfast (ore 20 italiane, diretta su rai Sport + HD) cercherà il quarto successo in altrettanti incontri contro la selezione di casa, 49ª nel Ranking Fifa.