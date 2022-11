Italia femminile, Bertolini: “L’Austria è forte, servirà equilibrio”

Domani allo stadio ‘Teghil’ (ore 17.30, diretta su Rai 2) la Nazionale disputerà l’ultima gara ‘italiana’ dell’anno. Martedì a Belfast il test con l’Irlanda del Nord. Linari: “È il momento di ripartire alla grande”

Redazione ITASportPress

Tra meno di ventiquattro ore la Nazionale Femminile farà il suo debutto allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro, che ospiterà le Azzurre – davanti a più di 1.500 spettatori - in occasione della loro ultima uscita ‘italiana’ dell’anno. Domani alle 17.30 (diretta su Rai 2) sulla strada della squadra di Milena Bertolini ci sarà l’Austria, reduce dall’ottimo percorso a Euro 2022, terminato ai Quarti di finale, che ha permesso alla selezione allenata da Irene Fuhrmann di raggiungere la 19ª posizione nel ranking Fifa (l’Italia è invece 14ª).

Nonostante la mancata qualificazione al Mondiale del 2023, svanita a causa della sconfitta con la Scozia nel playoff disputato a inizio ottobre, l’Austria rappresenta quindi un ottimo banco di prova per capitan Girelli e compagne, che da qui alla partenza per il torneo iridato, come richiesto dalla Ct, affronteranno solo avversarie di prima fascia. “Nell’ultimo test contro il Brasile abbiamo fatto molto bene - ha dichiarato Milena Bertolini in conferenza stampa - domani dovremo ripartire dall’ottima organizzazione difensiva mostrata a Marassi, anche perché di fronte troveremo una squadra forte, molto fisica e intensa dal punto di vista del gioco. Le ragazze dovranno giocare con grinta, reggere l’urto nei contrasti ed essere brave a interpretare i diversi momenti della partita”.

Le Azzurre, che finora non hanno mai perso contro le austriache (quattro vittorie e un pareggio), cercheranno di chiudere l’anno con un doppio successo, ma prima di proiettarsi sull’impegno di martedì a Belfast con l'Irlanda del Nord (ore 20 italiane, diretta su Rai Sport + HD) sarà necessario superare il difficile ostacolo biancorosso. “Entusiasmo e motivazione sono requisiti che ogni calciatrice deve avere per poter far parte della Nazionale. Quello che ci attende nei prossimi mesi sarà un percorso a tappe, in ognuna delle quali dovremo riuscire ad aggiungere qualcosa al nostro gioco: lavoreremo sulla fase offensiva e sulla ricerca dell’equilibrio di squadra per farci trovare pronte all’appuntamento mondiale”.

Assente nelle tre partite disputate dopo l’Europeo, Elena Linari non vede l’ora di tornare a indossare la maglia azzurra. Il difensore della Roma ha siglato l’ultima rete in Nazionale proprio contro l’Austria, nel confronto più recente andato in scena poco più di un anno fa, vinto 3-2 dall’Italia grazie al rigore trasformato da ‘Linus’ che ha vanificato il gol del provvisorio pareggio di Wenninger, da pochi mesi compagna di club di Linari. “È stata dura stare fuori - queste le parole della 28enne di Firenze - l’infortunio non mi ha permesso di stare insieme alle mie compagne, sono molto contenta di essere rientrata ed è veramente un privilegio essere qui. Abbiamo già metabolizzato quello che è accaduto questa estate e ora è il momento di ripartire alla grande. Servirà umiltà, coraggio e concentrazione. Le prossime partite ci serviranno per continuare a crescere e per aiutare le più giovani ad inserirsi nel gruppo”.