Italia femminile, Bertolini: “Vittoria dei ragazzi di Mancini ci stimola”

Primo giorno di lavoro a Coverciano per le Azzurre in vista della gara in programma venerdì 17 settembre allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste (ore 17.30, diretta su Rai2)

Dopo più di tre mesi trascorsi senza indossare la maglia azzurra, per le calciatrici convocate da Milena Bertolini è come se si trattasse del primo giorno di scuola. Emozione e voglia di stare insieme per continuare il percorso di crescita e centrare un nuovo fondamentale obiettivo: la qualificazione diretta alla prossima edizione della Coppa del Mondo, alla quale accederanno le 9 prime classificate nei rispettivi gironi (le seconde classificate disputeranno i play off). “Ripartiamo con tanto entusiasmo e con la consapevolezza di essere una squadra forte - ha dichiarato la Ct in conferenza stampa - sappiamo quanto sia bello partecipare a un Mondiale: due anni fa in Francia abbiamo provato emozioni indescrivibili e daremo il massimo per avere la possibilità di riviverle. La qualificazione sarebbe un traguardo fondamentale per tutto il movimento”.