Italia femminile, Bonansea: “Noi contro tutti. Ora ci credete che stiamo meglio in campo che in cucina!”

Protagonista all’esordio del mondiale in Francia con una doppietta all’Australia, poi sempre in prima linea tra le migliori delle azzurre. Barbara Bonansea, attaccante della Juventus femminile e dell’Italia, inserita nella top 11 del torneo, si esalta sui social e carica l’ambiente non senza una vena polemica.

Dopo la vittoria contro la Cina, l’Italia femminile se la vedrà con l’Olanda nei quarti di finale della competizione e Barbie, questo il suo soprannome, non vede l’ora. Su Instagram, infatti, ecco il suo messaggio: “Sempre più forti, noi contro tutti. Perché forse adesso ci credete anche voi che stiamo meglio in campo che in cucina. Siamo tra le otto migliori al mondo e non molliamo niente”, queste le parole della Bonansea.