Italia femminile, c.t. Bertolini: “Girone difficile la grande favorita è la Svezia”

Le Azzurre debutteranno il 24 luglio ad Auckland contro la nazionale argentina. Il 29 luglio e il 2 agosto a Wellington le sfide contro svedesi e sudafricane

Redazione ITASportPress

Con il sorteggio che si è svolto ad Auckland è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso il Mondiale che si disputerà dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Nello splendido scenario dell’Aotea Center, sotto lo sguardo attendo della Ct Milena Bertolini, l’Italia ha scoperto il nome delle sue avversarie, che saranno Svezia, Argentina e Sud Africa. Inserite nel Gruppo G, il percorso iridato delle Azzurre partirà proprio dalla Città delle vele, che il 24 luglio ospiterà all’Eden Park la sfida con la nazionale argentina, mentre le gare contro svedesi e sudafricane si disputeranno sempre in Nuova Zelanda, questa volta al Regional Stadium di Wellington, il 29 luglio e il 2 agosto.

“Sarà un girone difficile dove la grande favorita è senza dubbio la Svezia - ha dichiarato la Ct ai microfoni di Rai Sport – sono le vicecampionesse olimpiche e come sempre hanno una squadra forte fisicamente e dotata di grande talento. Le altre due avversarie le conosciamo poco, l’Argentina come da tradizione si affida su tecnica e temperamento, dovremo studiare bene le caratteristiche di entrambe le nazionali per arrivare preparate all’appuntamento. Per centrare almeno il secondo posto sarà fondamentale lottare fino all’ultima partita. Rispetto ad altri raggruppamenti avremo meno spostamenti da fare e questo sarà senz’altro un aspetto positivo”.

La squadra di Milena Bertolini, che nell’ultima edizione del 2019 disputata in Francia arrivo fino ai Quarti di finale tenendo incollati allo schermo milioni di italiani, in caso di passaggio del turno - si qualificano le prime due di ogni girone – negli Ottavi di finale si scontrerebbe con la prima o seconda classificata del Gruppo E, formato da Stati Uniti, Paesi Bassi, Vietnam e dalla vincente del play off che si disputerà a febbraio e che vede ai nastri di partenza Portogallo, Camerun e Thailandia.

I precedenti – L’Italia farà il suo debutto sfidando le Albicelestes, che si sono qualificate per la seconda volta consecutiva alla fase finale del Mondiale e che attualmente occupano la 29esima posizione nel Ranking Fifa. L’unico precedente risale al 1971, un perentorio 4-0 deciso dalla tripletta di Vignotto e dalla rete di Schiavo. Nelle 24 sfide disputate contro la Svezia – che ha sempre preso parte alla competizione arrivando per tre volte in semifinale – la nazionale italiana ha ottenuto quattro successi, perdendo quindici gare e pareggiandone cinque. L’ultimo confronto è andato in scena nella finale dell’Algarve Cup disputata a febbraio, vinta dalle scandinave ai calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari). Quella in programma il 2 agosto a Wellington sarà invece la prima partita contro il Sudafrica (54esima nel Ranking Fifa), che dopo l’edizione del 2019 torna a disputare la fase a gironi della Coppa del Mondo.

Il torneo, così come il cammino dell'Italia, si aprirà ad Auckland - dove il 20 luglio si disputerà il match inaugurale tra Nuova Zelanda e Norvegia - e si chiuderà un mese dopo con la finalissima in programma allo Stadium Australia di Sidney. Dalla Città delle vele, con il vento in poppa, per un Mondiale a forti tinte azzurre.

FIFA WOMEN'S WORLD CUP 2023 – I GRUPPI

Gruppo A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera

Gruppo B: Australia, Irlanda, Nigeria, Canada

Gruppo C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone

Gruppo D: Inghilterra, vincitrice Gruppo B play off, Danimarca, Cina

Gruppo E: Stati Uniti, Vietnam, Paesi Bassi, vincitrice Gruppo A play off

Gruppo F: Francia, Giamaica, Brasile, vincitrice Gruppo C play off

Gruppo G: Svezia, Sudafrica, ITALIA, Argentina

Gruppo H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Lunedì 24 luglio, Eden Park, Auckland: ITALIA-Argentina

Sabato 29 luglio, Regional Stadium, Wellington: Svezia-ITALIA

Mercoledì 2 agosto, Regional Stadium, Wellington: Sudafrica-ITALIA