Italia femminile, è Soncin il nuovo commissario tecnico

“Diamo il benvenuto ad Andrea Soncin alla guida della Nazionale Femminile - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - il suo amore per la maglia azzurra, la sua preparazione tecnica e il suo grande entusiasmo rappresentano elementi determinanti per l’avvio del nuovo corso delle Azzurre. Ci aspetta un girone di Nations League veramente difficile, ma il nostro obiettivo è gettare le basi per la Nazionale del futuro, in ottica qualificazioni europee e mondiali. Insieme a Soncin ci sarà Viviana Schiavi, che conosce molto bene sia le calciatrici sia l’organizzazione federale. Oltre a queste scelte, a breve lanceremo un importante progetto di sviluppo per la base del movimento, che agevolerà il rilancio della crescita del calcio femminile italiano e per il quale la Federazione stanzierà un ingente contributo economico”.

IL NEO CT – Andrea Soncin, nato a Vigevano il 5 settembre 1978, dopo una lunga carriera da calciatore in cui ha vestito, tra le altre, le maglie di Atalanta, Padova, Grosseto e Ascoli - con 48 reti è il terzo marcatore della storia del club bianconero - nel 2017 entra a far parte dello staff tecnico delle giovanili del Venezia. Allena per due anni l’Under 17 del club veneto e nell’estate del 2020 viene nominato collaboratore tecnico della prima squadra, che a fine stagione conquista la promozione nel massimo campionato. Nel 2021 inizia la sua avventura come tecnico della Primavera. Vanta anche due brevi parentesi ad interim sulla panchina della prima squadra, entrambe nel 2022, prima in Serie A (cinque partite in cui centra una vittoria e due pareggi) e poi in Serie B. Nel 2018 partecipa al corso per allenatori a Coverciano per l'ottenimento del patentino UEFA A e nel 2021 consegue la licenza UEFA Pro.

Andrea Soncin avrà al suo fianco Viviana Schiavi, che vanta una lunga esperienza da calciatrice in Serie A con Fiammamonza, Bardolino Verona, Brescia e Mozzanica e 11 anni in Nazionale, tra il 2001 e il 2012, con la quale ha collezionato 44 presenze, partecipando a tre edizioni dell’Europeo (2001, 2005 con la Morace e 2009 con Ghedin). In carriera ha vinto due Scudetti, due edizioni della Coppa Italia e due Supercoppe.

Chiusa la carriera da calciatrice, entra a far parte del Club Italia (2017/18), con il ruolo di osservatrice, lavorando inoltre per il Settore Giovanile e Scolastico come responsabile tecnico del Centro Federale Territoriale di Verano Brianza. Segue anche l’attività di sviluppo femminile, prima come selezionatrice e poi come responsabile tecnico nazionale del progetto ‘Calcio+15’. Svolge un percorso di crescita nelle Squadre Femminili Azzurre: assistente tecnico dell'Under 23, vice di Enrico Sbardella nell’Under 19 (che nel 2022 conquista la fase finale dell’Europeo di categoria), per poi passare nel ruolo di tecnico federale sulla panchina dell’Under 16. Nel 2021 consegue la qualifica di allenatore UEFA A.

Il nuovo staff tecnico azzurro sarà presentato lunedì 18 settembre a Coverciano nel primo giorno di ritiro in vista delle prime due partite della UEFA Women’s Nations League. Soncin farà il suo debutto sulla panchina della Nazionale venerdì 22 settembre (ore 19.30) in casa della Svizzera, mentre martedì 26 settembre (ore 17.45, diretta su Rai 2) allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro si disputerà la gara con la Svezia. Il girone delle Azzurre proseguirà con il match contro la Spagna campione del mondo, in programma venerdì 27 ottobre.

