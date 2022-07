Italia femminile, Euro 2022: ultimo sprint prima dell’esordio con la Francia

Domenica alle 21 italiane (diretta su Rai 1 e Sky Sport) sfideranno le transalpine

Poco più di 48 ore separano la Nazionale Femminile dall’esordio nell’Europeo. Domenica alle 21 italiane (diretta su Rai 1 e Sky Sport) al New York Stadium di Rotherham le Azzurre scenderanno in campo nell’ultimo match della prima giornata della fase a gironi, che si chiuderà quindi con l’attesissimo confronto tra la Francia di Corinne Diacre, terza nel ranking FIFA e tra le grandi favorite alla vittoria del torneo, e l’Italia di Milena Bertolini. Le transalpine sono imbattute da 16 partite consecutive e sono l’unica squadra ad aver tenuto la porta inviolata nelle qualificazioni europee, numeri che certificano la difficoltà della sfida che attende Gama e compagne.

Il lungo percorso di avvicinamento all’appuntamento continentale è quasi finito e a raccontare le sensazioni del gruppo a due giorni dal debutto ci hanno pensato Girelli e Di Guglielmo, che alla luce della differente esperienza in azzurro e in campo internazionale stanno vivendo l’attesa in modo differente.

Da una parte la calciatrice che ha realizzato più gol (35) e collezionato più presenze (49) sotto la gestione Bertolini, una delle leader della Nazionale che nel 2019 fece innamorare un Paese intero. Dall’altra uno dei volti nuovi della selezione azzurra, che nell’ultimo anno grazie alla sua duttilità e all’instancabile corsa sulla fascia destra ha trovato sempre più spazio negli schemi della Ct. Delle due, solo Girelli ha preso parte alla straordinaria sceneggiatura scritta dalle ‘Ragazze Mondiali’, mentre Di Guglielmo tre anni volò in Francia per sostenere da semplice tifosa le sue attuali compagne. Ora, insieme, cercheranno di diventare le “Ragazze Europee” pronte a far entusiasmare di nuovo l’Italia.

Domani la delegazione azzurra si trasferirà a Rotherham: alle 19.30 al New York Stadium - che è domenica farà registrare il tutto esaurito - è in programma la conferenza stampa della vigilia, alla quale prenderanno parte Milena Bertolini e Sara Gama, alle 20.15 invece le calciatrici scenderanno in campo per l’allenamento di rifinitura, che sarà aperto ai media per i primi 15 minuti.