Italia femminile, forfait di tre azzurre. Convocate Merlo e Soffia

A Lignano Sabbiadoro venerdì (ore 17.30, Rai 2) le azzurre sfideranno le austriache

Redazione ITASportPress

Procede a ritmo spedito la preparazione delle Azzurre in vista del doppio impegno amichevole con cui si chiuderà il 2022 della Nazionale Femminile. Dopo aver dedicato la giornata di ieri ai test atletici e all’allenamento congiunto con la selezione Under 23 di Nazzarena Grilli, questa mattina la squadra di Milena Bertolini ha sostenuto l’ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per Lignano Sabbiadoro, dove venerdì alle 17.30 (diretta su Rai 2) si disputerà il match con l’Austria, che precederà di quattro giorni la gara in programma a Belfast contro l’Irlanda del Nord.

In questi due impegni la Ct non potrà contare su Alice Tortelli, Agnese Bonfantini e Giada Greggi, costretta a saltare la sfida contro l’altra giallorossa - nonché capitana della selezione austriaca - Carina Wenninger. Le tre calciatrici sono infatti indisponibili e hanno già fatto rientro al club di appartenenza. Al loro posto la Ct ha convocato Beatrice Merlo e Angelica Soffia, che lasciano così il ritiro della Nazionale Under 23, attesa dalle amichevoli del 10 e 14 novembre contro Portogallo e Inghilterra che saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Figc.

Biglietteria - È possibile acquistare i biglietti per la gara Italia-Austria di Lignano Sabbiadoro presso le agenzie Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Sono previsti prezzi popolari e tariffe ridotte per gli Under 18. Il giorno della gara i tagliandi saranno acquistabili anche presso il botteghino di viale Europa 144, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 fino al termine del primo tempo.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (Roma), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Elisa Polli (Inter).