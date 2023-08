Italia femminile, Girelli: “Eliminate perchè non messe in condizione di fare bene”

Volano gli stracci nel clan della Nazionale italiana femminile dopo la clamorosa esclusione dal Mondiale. L'attaccante Cristiana Girelli punta l'indice contro il c.t. Bertolini anche se non la cita esplicitamente nel suo messaggio social “Dopo la sconfitta col Sudafrica sono state fatte tante dichiarazioni – si legge nel post – ma l’unica che condividiamo e sentiamo nostra riguarda l’intesa che si è creata tra noi”. Un’intesa di gruppo che, stando all'analisi fatta a caldo da Milena Bertolini, non è mai mancata. I problemi erano evidentemente altrove. Né la c.t. – che però, tra le righe, sembra la principale destinataria – né altri interlocutori vengono citati nella nota. Che parte da un’assunzione di responsabilità per i risultati deludenti e prosegue, però, lanciando diverse frecciate. "Non abbiamo avuto paura, ma solo sentito poca fiducia. In Nazionale c’è un blocco di 16 ragazze di Roma e Juventus che hanno fatto qualcosa di importante in Champions, pensiamo sia lecito domandarsi come mai quel blocco di giocatrici, impreziosito da altre calciatrici di club importanti e giovani di talento, faccia così tanta fatica prima a un Europeo e poi a un Mondiale. Siamo convinte che avremmo potuto ottenere risultati diversi se solo fossimo state messe nelle condizioni di poterlo fare”. La chiusura pare andare oltre: “Noi lavoreremo ancora più duro per migliorarci a livello internazionale, ma dato che dagli errori si può imparare, ci aspettiamo un futuro più presente all’altezza della crescita del nostro calcio. Per riuscire a esprimerci al 100% e a rappresentare il nostro Paese al meglio”.