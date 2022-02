Italia femminile, in tv l’esordio contro la Danimarca nell’Algarve Cup

Questa mattina seduta di allenamento a Coverciano e poi il trasferimento in terra lusitana. Le altre gare dell’Italia nel torneo saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport

Primo allenamento per le Azzurre in vista dell’Algarve Cup: le ragazze di Milena Bertolini, che si sono ritrovate ieri sera a Coverciano, questa mattina hanno svolto una seduta sul campo del Centro Tecnico Federale intitolato a ‘Vittorio Pozzo’. Nel pomeriggio la partenza per il Portogallo, dove mercoledì 16, alle ore 13 italiane, contro la Danimarca (all’Estadio Municipal di Lagos, diretta su Raiplay e gara che verrà riproposta in differita tv alle 23,10 su Rai Sport) comincerà l’avventura azzurra in questo torneo.