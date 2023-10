Italia femminile ko con la Spagna ma si pensa subito alla Svezia

Il giorno dopo la sconfitta di misura contro le Furie Rosse, l’Italia è subito scesa in campo a Coverciano per iniziare a preparare il match in casa della Svezia. La beffa con la Spagna, arrivata a un soffio dal 90’, non ha scalfito il morale delle Azzurre, consapevoli - come sottolineato dal Ct - di poter guardare al futuro con ottimismo. L’allenamento odierno ha permesso alle calciatrici di recuperare le energie fisiche e mentali in vista del quarto appuntamento del girone di Nations League, in programma martedì alle 18.30 (diretta su Rai 2) al Malmö New Stadium.