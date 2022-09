Italia femminile, le 24 convocate per il Brasile

Domenica le Azzurre si raduneranno a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dell’amichevole in programma il 10 ottobre a Genova. Torna in gruppo Salvai

Redazione ITASportPress

Un mese dopo la vittoria che ha permesso alla Nazionale Femminile di festeggiare la seconda qualificazione consecutiva al Mondiale, un traguardo mai raggiunto finora, le Azzurre torneranno in campo per iniziare l’avvicinamento alla fase finale della competizione che si disputerà nell’estate del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Lunedì 10 ottobre (ore 18.30, diretta su Rai 2) lo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova farà da cornice all’amichevole con il Brasile, affrontato l’ultima volta nella Coppa del Mondo del 2019 in un match deciso dal rigore trasformato da Marta, la miglior marcatrice della storia della Seleção con 111 reti.

Assente tre anni fa per infortunio, Salvai spera di far parte della prossima spedizione iridata e, dopo quasi un anno di stop per recuperare dalla lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, a partire da questo raduno tornerà finalmente a varcare l’ingresso di Coverciano insieme alle sue compagne. Sono 24 le calciatrici chiamate da Milena Bertolini per la gara contro il Brasile: oltre al difensore bianconero le altre novità sono rappresentate dal ritorno in gruppo di Merlo e Polli, promosse dall’Under 23 come l’attaccante viola Catena, che per la seconda volta di fila farà parte dell’elenco delle convocate. Nonostante le numerose assenze, a partire da quella della capitana Gama, rispetto alle partite di inizio settembre la Ct potrà nuovamente contare su Bergamaschi e Cernoia, che hanno pienamente recuperato dai rispettivi problemi fisici.

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Beatrice Merlo (Inter), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Elisa Polli (Inter).