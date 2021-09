Italia femminile, le 27 convocate per Moldova e Croazia

Domenica il raduno a Coverciano per preparare le prime due sfide del girone di qualificazione: il 17 settembre a Trieste debutto con la Moldova, il 21 a Karlovac il match con le croate

A poco più di tre mesi dalla doppia vittoria nei test con Paesi Bassi e Austria, la Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per iniziare il percorso di qualificazione al Mondiale del 2023. Domenica 12 settembre l’Italia si radunerà a Coverciano in vista dei primi due impegni nel gruppo G: venerdì 17 settembre il debutto con la Moldova allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste (ore 17.30, diretta su Rai 2), martedì 21 settembre la sfida con la Croazia in programma a Karlovac (ore 17.30).

Negli ultimi giorni di questa estate indimenticabile per lo sport italiano, le Azzurre si apprestano ad aprire un nuovo capitolo della loro storia. Il primo ostacolo sarà rappresentato dalla nazionale moldava (92ª nel ranking FIFA), già battuta - sia all’andata che al ritorno - nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2019. Quattro giorni dopo sulla strada della squadra di Milena Bertolini ci saranno le croate (in 56ª posizione nel ranking), affrontate per l’ultima volta venticinque anni fa. Due avversarie alla portata dell’Italia, il cui obiettivo è quello di accedere direttamente alla fase finale del Mondiale che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda. Per riuscirci, senza passare dall’insidia play off, sarà necessario vincere il girone che vede ai nastri di partenza anche Svizzera, Romania e Lituania.