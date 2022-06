Italia femminile, le azzurre indossano la maglia di Euro 2022

La squadra ha indossato l’home kit con cui scenderà in campo durante Euro 2022.

Redazione ITASportPress

A una settimana dalla partenza per l’Inghilterra, dove domenica 10 luglio a Rotherham faranno il loro debutto nell’Europeo contro la Francia, questa mattina a Castel di Sangro le Azzurre hanno posato per la foto ufficiale con le nuove divise da gioco. Foto di rito che ha visto come protagoniste le 23 calciatrici della rosa guidate dalla Ct Milena Bertolini, che ha preso parte agli scatti insieme al presidente federale Gabriele Gravina e al segretario generale Marco Brunelli. Presenti anche la capo delegazione Cristiana Capotondi e il dirigente accompagnatore Chiara Marchitelli.

In vista del torneo continentale, PUMA ha realizzato l’home kit della Nazionale Femminile in collaborazione con LIBERTY, iconica design house e department store londinese, aggiungendo un tocco di eleganza senza tempo alle maglie, con i fiori LIBERTY disegnati a mano.

Le maglie authentic dell’Italia sono state realizzate da PUMA con l'esclusiva tecnologia ULTRAWEAVE, un tessuto ultraleggero progettato per garantire prestazioni ottimali. La struttura elasticizzata a 4 vie aiuta a migliorare i movimenti riducendo il peso e l'attrito, in modo da potersi concentrare su movimenti più veloci e forti. La tecnologia DryCELL mantiene l'atleta asciutto e comodo anche nelle condizioni più estreme.

Intanto prosegue la preparazione delle Azzurre in vista dell’imminente avventura europea. Nel pomeriggio allo stadio ‘Teofilo Patini’ le calciatrici scenderanno in campo per il primo allenamento della settimana. Il raduno proseguirà fino a venerdì, la data dell’amichevole con la Spagna (ore 17, diretta su Rai Sport + HD), che precederà di tre giorni la partenza del volo per Manchester, prevista per il 4 luglio.

L’elenco delle convocate per l’Europeo

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).