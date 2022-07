Italia femminile perde col Belgio ed è fuori dall’Europeo

E' terminata questa sera l'avventura all'Europeo della Nazionale di Milena Bertolini. Le azzurre lasciano mestamente la competizione continentale dopo la sconfitta nella gara decisiva contro il Belgio. Occorreva un successo alle ragazze azzurre per passare il turno e invece è arrivata una sconfitta. Buona la partenza dell’Italia nel primo tempo: occasioni per Girelli, Bonansea e Giugliano. A inizio ripresa De Caigny porta in vantaggio il Belgio. Girelli colpisce la traversa. Forcing azzurro fino alla fine ma il risultato non cambia, vince il Belgio, Italia eliminata. La Nazionale azzurra arrivata in Inghilterra con troppe giocatrici non al 100%, ha pagato una fragilità mentale causata probabilmente dal debutto da incubo con la Francia. La prima stagione con il calcio femminile professionistico poteva e doveva iniziare in maniera migliore, soprattutto per quelle che erano le premesse e per come l'Italia si presentava dopo il Mondiale del 2019.