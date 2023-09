Italia femminile, prime convocazioni per Soncin

L’Italia farà il suo esordio nella nuova competizione UEFA in casa della Svizzera, l’avversaria contro la quale ha ottenuto più vittorie nella storia (16 in 22 confronti, considerando dal 1984, anno di ingresso della Nazionale sotto l’egida della FIGC), anche se negli ultimi 13 anni il parziale è di 4 vittorie a 3 per le elvetiche. A San Gallo sarà la prima volta per le Azzurre (nel 2018 ci giocò la Nazionale maschile).