Italia femminile, recupero importante di un’azzurra per il match col Belgio

Vigilia di sfida da dentro o fuori per l'Italia femminile a Euro 2022. La Nazionale della ct Bertolini è già proiettata verso l’appuntamento che deciderà le sorti della spedizione inglese: dopo aver collezionato un solo punto nelle prime due partite, per qualificarsi ai Quarti di finale dell’Europeo l’Italia dovrà battere il Belgio nell’ultima gara del girone, in programma lunedì alle 21 italiane (diretta su Rai 1 e Sky Sport) al Manchester City Academy Stadium.

Inutile girarci attorno: serve a tutti i costi una vittoria - la prima nel torneo - per centrare l’obiettivo sfumato nell’edizione del 2017. “È tutto nelle nostre mani”, aveva dichiarato Milena Bertolini dopo il pareggio con l’Islanda. Un concetto ribadito a gran voce anche da due protagoniste della riscossa azzurra, Elisa Bartoli e Daniela Sabatino, che nel secondo tempo della sfida disputata con la selezione di Hauksson hanno aiutato le compagne a superare le difficoltà e i problemi che la squadra ha dovuto fronteggiare nell’esordio con la Francia e nella prima ora di gioco contro le islandesi. Esperienza ed energia positiva al servizio del collettivo. Disponibile per la partita di domani anche Valentina Cernigoia che si è negativizzata dopo aver avuto il Covid.

A proposito di Cernoia, in conferenza è intervenuto anche Matteo Guzzini, responsabile dello staff medico della Nazionale Femminile: “Questa mattina la calciatrice ha eseguito il secondo tampone con risultato negativo e quindi la buona notizia è che oggi la potrete vedere in campo insieme alle compagne - ha sottolineato - la calciatrice ha sviluppato la positività venerdì scorso e abbiamo subito attivato i protocolli sanitari previsti dalla Uefa, isolandola dal resto del gruppo. In questi giorni ha avuto modo di allenarsi da sola, all’inizio facendo solo qualche semplice esercizio in camera per poi passare a una seconda fase caratterizzata da corsa e circuiti nel giardino dell’hotel. Difficile dire quanti minuti abbia nelle gambe, la prova del nove ce l’avremo solo al termine dell’allenamento odierno, anche se i test che abbiamo fatto sono molto incoraggianti”.