Italia femminile, Soncin: “Voglio una squadra che abbia coraggio”

“Voglio una squadra che abbia coraggio”. Andrea Soncin, nella sua prima uscita ufficiale da Commissario Tecnico della Nazionale Femminile, insiste più volte su questo concetto: a otto giorni dall’esordio in Nations League contro la Svizzera e dopo una settimana di studio e riunioni tecniche con il suo staff, la prima delle linee guida dell’Italia che l’ex allenatore del Venezia riguarda l’atteggiamento in campo. Le prime convocate dell'era Soncin, in vista dei match in programma venerdì 22 a San Gallo contro la Svizzera e martedì 26 a Castel di Sangro contro la Spagna, verranno ufficializzate nella giornata di domani, venerdì 15. Nelle parole di Soncin, oltre che nell'esprimere il concetto di coraggio, traspare l'emozione per la chiamata arrivata dalla Federazione. "Devo assolutamente ringraziare il presidente e la FIGC per questa grandissima opportunità che mi stanno concedendo - ammette Soncin -. Le sensazioni sono un mix di gioia incredibile e di orgoglio: oggi è un giorno importante per tutto il movimento femminile e sono orgoglioso di farne parte. Quando chiama la Nazionale non c’è tempo per pensare: si accetta e basta. Ora, però, bisogna lavorare per dare risposte a tutto il movimento, ma da parte mia c’è stato tutto l’entusiasmo per conoscere nel profondo una realtà che conoscevo solo da fuori. Sono stati giorni di lavoro, di attenzione, di contatti, perché la Nazionale raccoglie tutto il lavoro dei club".