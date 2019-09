Italia femminile, vittoria in Georgia: decide Girelli su rigore

L’Italia femminile vince, ma non convince. Le ragazze della Commissaria Tecnica Milena Bertolini passano sul campo della Georgia, grazie alla rete di Cristiana Girelli che si fa parare il rigore, ma è brava a ribattere a rete. Poi però le azzurre mancano il colpo del k.o. e non dilagano in una gara, sulla carta favorevole per aumentare la differenza reti. L’Italia non è particolarmente fortunata, dato che colpisce anche tre legni. La strada verso Euro 2021 rischia di complicarsi: infatti, in caso di arrivo a pari punti con la Danimarca, potrebbe essere decisivo il fattore della differenza tra i gol realizzati ed incassati.