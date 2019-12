Italia, fissata l’ultima amichevole prima di Euro 2020: ecco tutti i dettagli

È stata fissata da parte della Figc l’ultima delle quattro amichevoli che l’Italia del c.t. Roberto Mancini giocherà prima di affrontare l’Europeo della prossima estate. Dopo aver deciso di giocare il 27 marzo a Londra contro l’Inghilterra e il 31 marzo a Norimberga contro la Germania, è arrivata la comunicazione che gli azzurri giocheranno contro San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari il 29 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20.45. In ordine di tempo sarà il penultimo test, perché il 4 giugno, con sede ancora da definire, la Nazionale sfiderà la Repubblica Ceca. Per quanto riguarda l’impegno di Cagliari, sono in totale 5 i precedenti nel capoluogo sardo per l’Italia: 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Si torna lì a distanza di 15 anni dall’ultima volta (Italia-Russia 2-0, 9 febbraio 2005).