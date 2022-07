Italia-Francia, ascolti tv: i dati del debutto a Euro 2022 delle azzurre

Sono 2.648.000 i telespettatori che hanno visto il match con la Francia su Rai 1, che ha vinto il prime time della serata facendo registrare uno share del 18%, che nel primo tempo della sfida ha raggiunto un picco del 21,8% (3.300.000 telespettatori). Nonostante la pensate sconfitta contro una delle grandi favorite alla vittoria del torneo continentale, il pubblico ha accompagnato e sostenuto le Azzurre anche su Sky, dove la sfida - trasmessa in simulcast su più canali - è stata seguita da 320.000 spettatori con uno share del 2,2%. Come riportato dalla UEFA, sono invece 1,8 milioni le interazioni social che hanno riguardato la gara disputata al New York Stadium di Rotherham.

Azzurro Shocking - Ottimi ascolti anche per il documentario ‘Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio’, andato in onda sabato alle 20.30 su Rai 1 (e in replica domenica alle 18.50 su Rai 2). Il racconto della incredibile storia del calcio femminile italiano, realizzato in collaborazione con la FIGC, sabato è stato visto da quasi due milioni di spettatori (share del 14,5%).