Italia-Germania tutto in tre minuti: segna Pellegrini risponde Kimmich

Due gol a Bologna nella ripresa

La rivoluzionata Italia del ct Roberto Mancini a Bologna ha pareggiato 1-1 contro la Germania nel match di Nations League. Partita che non è stata spettacolare ma si è accesa nella ripresa con il gol di Pellegrini su cross del debuttante Gnonto e poi tre minuti dopo il pareggio di Kimmich in mischia. Tanto agonismo in campo e troppe interruzioni. Cancellieri e Gnonto hanno debuttato questa sera giocando anche bene nei minuti rimasti in campo. Nel complesso un'Italia arrembante e con spirito di squadra che ha chiuso anche con rammarico per aver mancato la vittoria dopo essere passata in vantaggio. Un palo di Scamacca nel primo tempo ma il calciatore del Sassuolo oggi ha giocato anche bene.