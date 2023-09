Italia, Gnonto: “Spalletti mi piace, con lui posso migliorare tanto”

L'attaccante ha ringraziato Mancini: "Gli devo tanto, non smetterò mai ringraziarlo per ciò che ha fatto per me"

OBIETTIVI: L'attaccante si è poi espresso su quelli che sono i propri obiettivi individuali per la nuova stagione. Con un futuro ancora incerto al Leeds, Willy si è concentrato sull'Italia: "Esordire con la Nazionale era quello più grande, insomma il sogno di tutti i bambini. Però ho tanti altri obiettivi e spero di riuscire a realizzarli tutti. A chi mi ispiro? Difficile dirlo ma forse quello da cui cerco di prendere spunto è Raspadori. Mi piace tantissimo come giocatore ed è proprio un bravo ragazzo". Sul soggiorno in Inghilterra: "È un luogo strano, diverso. Per fortuna i miei genitori sono qui con me e la mia alimentazione non è cambiata, però è un po' triste da queste parti. La cosa positiva invece è il livello del calcio, è incredibile".