Italia, grana per Mancini: affaticamento per Kean che torna a Parigi

Non arrivano buone notizie dal ritiro della Nazionale italiana in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali. Il ct Mancini deve rinunciare anche a Moise Kean. L’attaccante, come riportato dal sito ufficiale della Figc, sta per fare ritorno a Parigi a causa di un affaticamente muscolare.

Italia, Kean torna a casa

“Il calciatore Moise Bioty Kean ha accusato uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Per questo motivo Kean è stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint Germain”. Questo quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Figc sul sito ufficiale e sui canali social.

Questo, invece, l’elenco degli attuali convocati per le sfide e l’intero programma che l’Italia seguirà nei prossimi giorni:

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter), Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).

Mercoledì 24 marzo

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Parma

Ore 17.30 – Conferenza stampa ITALIA***(Stadio Tardini/Parma)

Ore 18 – Allenamento ITALIA (aperto i primi 15’) (Stadio Tardini/Parma)

Ore 19.30 – Conferenza stampa Irlanda del Nord (Stadio Tardini/Parma)

Giovedì 25 marzo

Ore 20.45 ITALIA-Irlanda del Nord (Stadio Tardini/Parma). A seguire conferenza stampa

Venerdì 26 marzo

Ore 11 – Allenamento** (chiuso) (Stadio Tardini/Parma)

Ore 12.30 – Conferenza stampa calciatore (Stadio Tardini/Parma)

Sabato 27 marzo

Ore 10.30 – Trasferimento Parma-Sofia

Ore 11 – Conferenza stampa Bulgaria (Boyana National Football Center)

Ore 11.30 – Allenamento Bulgaria (aperto ai media i primi 15’) (Boyana National Football Center)

Ore 18 – Conferenza stampa ITALIA (Stadio Vasil Levski/Sofia)

Ore 18.30 – Allenamento ITALIA (aperto ai media i primi 15’) (Stadio Vasil Levski/Sofia)

Domenica 28 marzo

Ore 20.45 Bulgaria-ITALIA (Stadio Vasil Levski/Sofia). A seguire conferenza stampa

Lunedì 29 marzo

Ore 11.30 – Allenamento (chiuso)

Martedì 30 marzo

Ore 10.45 – Trasferimento Sofia-Vilnius

Ore 16.30 – Conferenza stampa Lituania*** (Stadio LFF/Vilnius)

Ore 17 – Allenamento Lituania (aperto ai media i primi 15’) (Stadio LFF/Vilnius)

Ore 17.30 – Conferenza stampa ITALIA (Stadio LFF/Vilnius)

Ore 18 – Allenamento ITALIA (aperto ai media i primi 15’) (Stadio LFF/Vilnius)

Mercoledì 31 marzo

Ore 20.45 – Lituania-ITALIA (Stadio LFF/Vilnius). A seguire conferenza stampa e rientro nelle rispettive sedi