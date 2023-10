Italia, Gravina: “Non ho dubbi, andremo a Euro 2024 e…”

"Stiamo lavorando sodo per la Nazionale. Il nostro obiettivo è quello di creare le migliori occasioni di collaborazione con tutte le società, perché si capisca che il percorso che vogliamo portare avanti ci condurrà dritti a Euro 2024. Ci andremo e là vedrete quanti ne troveremo sul nostro carro". È con queste dichiarazioni che Gabriele Gravina si è presentato a margine della presentazione del premio Aics di cultura sportiva intitolato a Beppe Viola. Il presidente della Figc non ha dubbi sul destino degli azzurri e dell' Italia .

SCONFITTA: Secondo Gabriele Gravina, l'Italia andrà ai prossimi campionati europei e la dimostrazione la si è avuta lo scorso martedì contro l'Inghilterra. "Abbiamo giocato un’ottima gara a mio parere, poi la differenza l’hanno fatta alcuni grandi campioni di livello internazionale..." ha detto il presidente della Federcalcio. Tornando sulla Nazionale di Luciano Spalletti, poi: "La nostra ha dimostrato di essere un’ottima squadra, mi piace, peccato per qualche occasione fallita nel primo tempo, ma questo è un problema che conosciamo un pò tutti. È importante non dimenticare però che siamo ancora in un momento di grande crescita. Certo, la carenza della possibilità di coltivare tantissimi giovani talenti che vengono utilizzati molto poco pur essendo assai interessanti, ci penalizza e non poco".