Italia, Gravina: “Parlare di ripescaggio al Mondiale ci fa diventare poco credibili”

Il presidente della Figc boccia l'ipotesi rilanciata mesi fa di un ripescaggio al Mondiale della Nazionale di Mancini

L'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia al Mondiale in Qatar sono state allontanate dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina: "Se parliamo del ripescaggio diventiamo poco credibili, il calcio ha vincitori e sconfitti, l'Italia non si è qualificata e non parteciperà al campionato del mondo, se poi bisogna modificare le norme ci lavoreremo in seguito, ma non possiamo continuare a dire delle cose che ci mettono nelle condizioni di farci prendere in giro". Sulle mancate dimissioni, che molti avevano richiesto, ha poi aggiunto: "Pensate davvero che la soluzione fossero le dimissioni mie e di Mancini? Il mio senso di responsabilità non è legato alla poltrona, io amo affrontare i problemi, me ne assumo le responsabilità".