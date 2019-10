Italia-Grecia, le probabili formazioni: tridente per Mancini. Acerbi in difesa. Dubbio Barella in mezzo al campo

Match-point Italia. La Nazionale di Roberto Mancini si gioca la qualificazione ad Euro 2020 nella sfida di questa sera all’Olimpico contro la Grecia. In caso di successo l’Italia si qualificherebbe con tre giornate d’anticipo, fatto mai accaduto prima.

Lo spirito è quello giusto. Le parole del ct alla vigilia sono sintomo di una squadra che ha voglia di proseguire l’ottimo momento e arrivare all’Europeo come una possibile sorpresa. Per farlo, occorrerà battere gli avversari questa sera e la formazione sembra già abbastanza definita.

Italia-Grecia, le probabili formazioni – Il ct dell’Italia deve sciogliere ancora qualche dubbi, soprattutto in mezzo al campo. Bernardeschi sembra favorito su Barella per affiancare Jorginho e Verratti. In difesa, davanti al solito Donnarumma ci saranno D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi e Spinazzola. L’attacco sarà affidato a Chiesa, Insigne e Immobile. Negli ospiti, in cerca di una buona prestazione come dichiarato dal ct, non ci saranno né Manolas né Papastatopoulos. Al loro posto Slovas e Chadzidiakos. A centrocampo agiranno Bouchalakis, in ballottaggio con Zeca, e Kourbelis mentre Limnios, Mantalos e Donis agiranno a supporto dell’unica punta Koulouris.