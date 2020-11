Italia, Grifo: “Il mio cuore è sempre stato azzurro. Europeo? Ci credo”

Due gol per ribadire una volta di più lo straordinario feeling con la maglia dell’Italia. Vincenzo Grifo è il grande protagonista del match tra gli azzurri e l’Estonia. Un match amichevole che però metteva in palio punti importanti per il ranking.

LE PAROLE DI GRIFO

Grifo ha parlato al termine del match ai microfoni di Rai Sport: “Sono contento di giocare in Nazionale, segnando anche le reti. E’ importante aver vinto. Non ho mai avuto problemi a scegliere l’Italia al posto della Germania. Anche se vivo là, il mio cuore è sempre stato azzurro. Europeo? Se sono in campo, ci credo sempre. Do sempre il massimo e poi decide il Mister. Siamo una squadra unita con giocatori con grande qualità. Sono felice di essere qui”.